У такий спосіб Данілов відповів на погрози Кадирова помститися за атаку невідомих дронів на Москву. Кадиров приєднався до наративу кремлівських пропагандистів про нібито "атаку українських дронів" і закликав "не церемонитися" з обстрілом у відповідь.

Дивіться також Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

Данілов нагадав Кадирову, як Росія знищувала Грозний

Олексій Данілов провів Кадирову урок з історичної пам'яті. Він нагадав, що саме режим диктатора Путіна знищував рідну для Кадирова Чечню.

Відтак, за словами секретаря РНБО, Кадирову варто мститися Путіну та його оточенню.

Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків,

– написав він.

Данілов наголосив, що Україна не причетна до війни в Грозному, коли російські танки зрівнювали місто із землею.

"Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим, хто забув, час згадати!", – резюмував секретар РНБО.

Невідомі дрони атакували Росію