Так, цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах столиці. Детальніше про атаку на Київ – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Нічна атака по Києву: 6 постраждалих та 1 загиблий, 50 повідомлень про руйнування

У Києві через дронову атаку є пошкодження

У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. На щастя, 6 осіб врятовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула. Також сталося падіння уламків на відкриту територію.

Наслідки ворожого обстрілу по Києву у Голосіївському районі / фото "Телеграф"

У Печерському районі від падіння уламків відбулося загоряння 3 автомобілів. Пожежу вже ліквідовано.

Наслідки атаки на Київ / фото МВС, ДСНС

На Київщині є постраждалі від осколкових поранень

У Київській області надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

На жаль, 4 особи постраждали від осколкових поранень.

Наслідки атаки на Київщині / фото поліції

Скільки ППО знищила ворожих дронів над Києвом

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

В інших регіонах відмінно працювала ППО

На Черкащині фіксували масований проліт БпЛА. Однак сили ППО працювали. На щастя, минулось без надзвичайних ситуацій.

На Миколаївщині вночі знищили два ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Окрім цього, на Дніпропетровщині оборонці з повітряного командування "Схід" збили над областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136". У цілому в регіоні минулося без обстрілів.