Так, цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах столиці. Детальніше про атаку на Київ – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Нічна атака по Києву: 6 постраждалих та 1 загиблий, 50 повідомлень про руйнування
У Києві через дронову атаку є пошкодження
У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. На щастя, 6 осіб врятовано.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів.
У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула. Також сталося падіння уламків на відкриту територію.
Наслідки ворожого обстрілу по Києву у Голосіївському районі / фото "Телеграф"
У Печерському районі від падіння уламків відбулося загоряння 3 автомобілів. Пожежу вже ліквідовано.
Наслідки атаки на Київ / фото МВС, ДСНС
На Київщині є постраждалі від осколкових поранень
У Київській області надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.
На жаль, 4 особи постраждали від осколкових поранень.
Наслідки атаки на Київщині / фото поліції
Скільки ППО знищила ворожих дронів над Києвом
У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
В інших регіонах відмінно працювала ППО
На Черкащині фіксували масований проліт БпЛА. Однак сили ППО працювали. На щастя, минулось без надзвичайних ситуацій.
На Миколаївщині вночі знищили два ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Окрім цього, на Дніпропетровщині оборонці з повітряного командування "Схід" збили над областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136". У цілому в регіоні минулося без обстрілів.