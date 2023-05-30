Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що станом на 8 ранку 30 травня відомо вже про потерпілих внаслідок атаки росіян. Попередньо писали про одну загиблу людину та декілька поранених, пише 24 Канал.

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Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок,

– розповів Нєбитов.

За його даними, вже 4 людини постраждали від осколкових поранень. Поліція продовжує фіксувати злочини росіян та запевняє, що вони понесуть відповідальність за це.

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Кількість постраждалих зросла

Речник київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов орієнтовно о 8:40 30 травня розповів в ефірі телемарафону, що в Голосіївському районі продовжують розбирати завали.

По оновленій інформації, там вже шестеро постраждалих, одна людина, на жаль, загинула,

– розповів Шаманов.

За його словами, у постраждалих в Голосіївському районі різні ступені важкості поранень. Вони всі перебувають в лікарні.

Варто зазначити, що вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Окрім цього, ще один житловий будинок пошкоджений. Щодо людей, то:

станом на 5 ранку 30 травня рятувальники евакуювали 20 осіб;

на жаль, одна людина загинула;

ще четверо – поранені. З них трьом – медики допомогли на місці.

Станом на 5 ранку 30 травня в Київській міській військовій адміністрації повідомили таку ж інформацію, проте додали, що в Голосіївському районі:

можуть бути зруйновані перекриття між поверхами;

рятувальники шукали людей під можливими завалами.

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