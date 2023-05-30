Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що станом на 8 ранку 30 травня відомо вже про потерпілих внаслідок атаки росіян. Попередньо писали про одну загиблу людину та декілька поранених, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки по Києву
Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок,
– розповів Нєбитов.
За його даними, вже 4 людини постраждали від осколкових поранень. Поліція продовжує фіксувати злочини росіян та запевняє, що вони понесуть відповідальність за це.
Наслідки атаки по Києву дронами / Фото поліції
Кількість постраждалих зросла
Речник київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов орієнтовно о 8:40 30 травня розповів в ефірі телемарафону, що в Голосіївському районі продовжують розбирати завали.
По оновленій інформації, там вже шестеро постраждалих, одна людина, на жаль, загинула,
– розповів Шаманов.
За його словами, у постраждалих в Голосіївському районі різні ступені важкості поранень. Вони всі перебувають в лікарні.
Варто зазначити, що вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Окрім цього, ще один житловий будинок пошкоджений. Щодо людей, то:
- станом на 5 ранку 30 травня рятувальники евакуювали 20 осіб;
- на жаль, одна людина загинула;
- ще четверо – поранені. З них трьом – медики допомогли на місці.
Станом на 5 ранку 30 травня в Київській міській військовій адміністрації повідомили таку ж інформацію, проте додали, що в Голосіївському районі:
- можуть бути зруйновані перекриття між поверхами;
- рятувальники шукали людей під можливими завалами.
Росія атакувала Київ
- Орієнтовно о 1:35 30 травня у Київській області, згодом і у столиці, пролунала повітряна тривога. Окупанти запустили у напрямку Києва дрони-камікадзе.
- Вже орієнтовно о 2:19 у Києві пролунали вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.
- Вдосвіта у КМВА розповіли про наслідки падіння уламків. Окрім Голосіївського району, вони впали ще у п'яти районах столиці. Зокрема, у Печерському районі – пошкодили автомобілі, в Дарницькому районі – загорівся приватний будинок, пошкоджено припарковані автомобілі, в Дніпровському – впали на зелену зону, в Подільському – на нежитлову забудову, в Святошинському районі – на територію одного з підприємств.
- Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Києву 31 дрон-камікадзе. З них 29 – знищили сили та засоби Повітряних сил із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України.