Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов рассказал, что по состоянию на 8 утра 30 мая известно уже о пострадавших в результате атаки россиян. Предварительно писали об одном погибшем человеке и нескольких раненых, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по Киеву

Есть уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей,

– рассказал Небитов.

По его данным, уже 4 человека пострадали от осколочных ранений. Полиция продолжает фиксировать преступления россиян и уверяет, что они понесут ответственность за это.

Последствия атаки по Киеву дронами / Фото полиции

Число пострадавших возросло

Представитель киевской городской военной администрации Михаил Шаманов ориентировочно в 8:40 30 мая рассказал в эфире телемарафона, что в Голосеевском районе продолжают разбирать завалы.

По обновленной информации, там уже шесть пострадавших, один человек, к сожалению, погиб,

– рассказал Шаманов.

По его словам, у пострадавших в Голосеевском районе разные степени тяжести ранений. Они все находятся в больнице.

Стоит отметить, что ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Кроме того, еще один жилой дом поврежден. Что касается людей, то:

по состоянию на 5 утра 30 мая спасатели эвакуировали 20 человек;

к сожалению, один человек погиб;

еще четверо – ранены. Из них трое – медики помогли на месте.

На 5 утра 30 мая в Киевской городской военной администрации сообщили такую же информацию, однако добавили, что в Голосеевском районе:

могут быть разрушены перекрытия между этажами;

спасатели искали людей под возможными завалами.

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