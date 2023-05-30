Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов рассказал, что по состоянию на 8 утра 30 мая известно уже о пострадавших в результате атаки россиян. Предварительно писали об одном погибшем человеке и нескольких раненых, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки по Киеву
Есть уже более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей,
– рассказал Небитов.
По его данным, уже 4 человека пострадали от осколочных ранений. Полиция продолжает фиксировать преступления россиян и уверяет, что они понесут ответственность за это.
Последствия атаки по Киеву дронами / Фото полиции
Число пострадавших возросло
Представитель киевской городской военной администрации Михаил Шаманов ориентировочно в 8:40 30 мая рассказал в эфире телемарафона, что в Голосеевском районе продолжают разбирать завалы.
По обновленной информации, там уже шесть пострадавших, один человек, к сожалению, погиб,
– рассказал Шаманов.
По его словам, у пострадавших в Голосеевском районе разные степени тяжести ранений. Они все находятся в больнице.
Стоит отметить, что ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке. Кроме того, еще один жилой дом поврежден. Что касается людей, то:
- по состоянию на 5 утра 30 мая спасатели эвакуировали 20 человек;
- к сожалению, один человек погиб;
- еще четверо – ранены. Из них трое – медики помогли на месте.
На 5 утра 30 мая в Киевской городской военной администрации сообщили такую же информацию, однако добавили, что в Голосеевском районе:
- могут быть разрушены перекрытия между этажами;
- спасатели искали людей под возможными завалами.
Россия атаковала Киев
- Ориентировочно в 1:35 30 мая в Киевской области, впоследствии и в столице, раздалась воздушная тревога. Оккупанты запустили в направлении Киева дроны-камикадзе.
- Уже ориентировочно в 2:19 в Киеве прогремели взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.
- На рассвете в КМВА рассказали о последствиях падения обломков. Кроме Голосеевского района они упали еще в пяти районах столицы. В частности, в Печерском районе – повредили автомобили, в Дарницком районе – загорелся частный дом, повреждены припаркованные автомобили, в Днепровском – упали на зеленую зону, в Подольском – на нежилую застройку, в Святошинском районе – на территорию одного из предприятий.
- Согласно данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Киеву 31 дрон-камикадзе. Из них 29 – уничтожили силы и средства Воздушных сил с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины.