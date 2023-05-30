Согласно данным КМВА, более двух десятков беспилотников над столицей сбили наши военные. К сожалению, есть раненые и жертва.
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Что известно об атаке на Киев
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов. (Окончательные данные – в отчетах Генштаба и Воздушных Сил),
– рассказали в КМВА.
Там отметили, что оккупанты за последние 24 часа совершили уже 3 нападения. Более того, Россия постоянно меняет оружие для атаки. В частности:
- после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, применили исключительно дроны;
- эта воздушная атака – 17 с начала месяца;
- ее враг совершил исключительно баражирующими боеприпасами Shahed.
Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа!
– заявили в КМВА.
Стоит отметить, что тревога в Киеве продолжалась с 1:35 по 4:46 30 мая, то есть ночью, когда большинство людей спят.
Какие последствия атаки россиян по Киеву
По состоянию на 5:05 30 мая в КМВА уточняют информацию о последствиях атаки на Киев. Предварительно известно, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:
- в Голосеевском – обломки упали на многоэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар на последних двух этажах. Более 20 человек эвакуировали. Предварительно, один человек погиб, три человека – травмированы. Могут быть разрушены перекрытия между этажами. Под возможными завалами ищут людей;
- в Печерском районе – обломки повредили автомобили;
- в Дарницком районе – в результате падения обломков загорелся частный дом, повреждены припаркованные машины;
- в Днепровском районе – горящие обломки упали на зеленую зону;
- в Подольском – на нежилую застройку;
- в Святошинском районе – на территорию одного из предприятий.
В Киевской городской военной администрации объяснили, что данные постоянно уточняются, на местах работают соответствующие службы.
Атака на Киев: коротко
- В течение последних 24 часов враг трижды атаковал Киев. В ночь на 29 мая по городу ударили дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и ориентировочно 35 дронов Shahed-136/131 из северного и южного направления.
- Только над Киевом в ту ночь силы ПВО сбили более 40 воздушных целей. Это была 15-я атака на столицу Украины в течение мая 2023 года.
- Уже посреди дня 29 мая враг продолжил ракетный террор Киева. Ориентировочно через несколько минут после объявления воздушной тревоги по городу ударили ракетами "Искандер" с севера России. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что враг выпустил 11 ракет, все уничтожили Силы и средства противовоздушной обороны.