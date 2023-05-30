Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в ефірі телемарафону вкотре заявив, що Україна має важливіші цілі, аніж Москва. Окрім того, атака 30 травня продемонструвала, що у Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої, повідомляє 24 Канал.
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Атака на Москву показала 3 моменти
Подоляк проаналізував атаку невідомими безпілотниками на Москву та виділив декілька основних моментів. По-перше, Україна не причетна до інциденту, адже має важливіші цілі для масштабних ударів на тимчасово окупованих територіях. По-друге, окупанти щоночі атакують дронами та ракетами Київ. Подоляк підкреслив, що ворог абсолютно навмисно завдає ударів по цивільному населенню.
По-третє, стратегічного значення для України вони не мають, а демонструють реальний стан на внутрішньому просторі Росії. За словами Подоляка, атаки дронами по Москві показали 3 речі:
- внутрішній простір абсолютно неконтрольований;
- немає ніякого захисту з повітря чи суші;
- абсолютна технічна незграбність Росії.
Ні "Панцирі", ні РЕБи – нічого не працює. І це шокувало російську політичну еліту й громадян, бо це показує, що у Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої не тільки в Бєлгородській області, а й на будь-якій іншій території та отримати абсолютно конкретний контроль над нею,
– заявив Подоляк.
В ОП вважають, що всі ці фактори можуть привести до остаточної десакралізації Путіна і його найближчого оточення, які певний час здавалися титанами, на яких усе тримається.
Атака БпЛА на Москву 30 травня: що відомо
- Зранку росЗМІ заявили, що Москву та область атакували невідомі БпЛА. За різними даними в атаці брали участь від 25 до 32 дронів, з яких 19 – буцімто знищили. Цікаво, що російське міноборони офіційно заявило лише про 8 безпілотників.
- Пропагандисти відразу почали повідомляти у мережі, де лунали вибухи. Згідно з їхніми заявами, стало зрозуміло, що головним напрямом удару стали захід Підмосков'я та південний захід Москви, зокрема – елітний район Рубльовка.
- Один із безпілотників впав поблизу з резиденцією російського диктатора. Пропагандисти відразу почали істерити, що ціллю атаки міг бути Путін.
- Через атаку невідомих дронів почалася істерика не лише в Кремлі, а й серед його посіпак. До прикладу, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин досить різко відреагував на інцидент та вкотре розкритикував військове керівництво Росії.
- У Росії традиційно звинуватили в атаці Україну. Путін маразматично заявив, що так званий "київський режим" хоче залякати росіян і змусити до "дзеркальної відповіді".