Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в ефірі телемарафону вкотре заявив, що Україна має важливіші цілі, аніж Москва. Окрім того, атака 30 травня продемонструвала, що у Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої, повідомляє 24 Канал.

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Атака на Москву показала 3 моменти

Подоляк проаналізував атаку невідомими безпілотниками на Москву та виділив декілька основних моментів. По-перше, Україна не причетна до інциденту, адже має важливіші цілі для масштабних ударів на тимчасово окупованих територіях. По-друге, окупанти щоночі атакують дронами та ракетами Київ. Подоляк підкреслив, що ворог абсолютно навмисно завдає ударів по цивільному населенню.

По-третє, стратегічного значення для України вони не мають, а демонструють реальний стан на внутрішньому просторі Росії. За словами Подоляка, атаки дронами по Москві показали 3 речі:

внутрішній простір абсолютно неконтрольований;

немає ніякого захисту з повітря чи суші;

абсолютна технічна незграбність Росії.

Ні "Панцирі", ні РЕБи – нічого не працює. І це шокувало російську політичну еліту й громадян, бо це показує, що у Росії абсолютно легко підняти збройні протестні настрої не тільки в Бєлгородській області, а й на будь-якій іншій території та отримати абсолютно конкретний контроль над нею,

– заявив Подоляк.

В ОП вважають, що всі ці фактори можуть привести до остаточної десакралізації Путіна і його найближчого оточення, які певний час здавалися титанами, на яких усе тримається.

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