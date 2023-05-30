За інформацією російських ЗМІ, головним напрямом удару стали захід Підмосков'я та південний захід Москви. Безпілотники помітили також в районах Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані будинки представників еліти та державні резиденції, передає 24 Канал.

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Куди прилетіли дрони

Так, зазначають, що кілька безпілотників впали у Красногірському районі у селі Іллінське та селі Тимошкіно.

Де впали безпілотники: карта

В Одинцовському районі, за інформацією депутата Олександра Хінштейна, дрони збили в селах Ромашкове та Роздори. Резиденція "Ново-Огарьово" у селі Усово – за десять хвилин їзди звідти.

Де розташована резиденція Путіна: дивіться на карті

Крім того, кажуть, що ще три дрони долетіли до Москви. Один із них потрапив у багатоповерховий будинок на вулиці Атласова у Новій Москві.

Два безпілотники потрапили до житлових будинків у районі Черемушки та на перетині Ленінського проспекту та вулиці Удальцова. На Ленінському проспекті БпЛА влетів у квартиру на 14 поверсі, але не вибухнув,

– йдеться у повідомленні.

Водночас дані про кількість дронів відрізняються. Російське Міноборони офіційно підтвердило участь в атаці 8 дронів, натомість у російських ЗМІ називали цифри від 25 до 32 безпілотників.

Дрони цілились на російську еліту

Після атаки депутат російської Держдуми Олександр Хінштейн опублікував попередній список місць, які атакували у Підмосков'ї. За його словами, безпілотники вдарили по населених пунктах Іллінське, Тимошкіно, Роздори, Ромашкове та Грінфілд.

Які населені пункти атакували безпілотники / Фото Хінштейна

Водночас за інформацією російських ЗМІ, атака була націлена саме на путінську еліту. Зокрема, у селищі Знам'янське розташований маєток путінського друга Геннадія Тимченко. По сусідству – резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок колишнього зятя президента Кирила Шамалова.

Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Крім того, поруч із селом Жуківка стоять особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. У Розбратах, куди долетів один дрон, живе заступник міністра оборони Руслан Цаликов.

Також пропагандисти кажуть, що один дрон прямував до селища Власиха – там розташований центральний командний пункт ракетних військ стратегічного призначення.