По информации российских СМИ, главным направлением удара стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы. Беспилотники заметили также в районах Рублевского и Ильинского шоссе, где расположены здания представителей элиты и государственные резиденции, передает 24 Канал.

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Куда прилетели дроны

Так, отмечают, что несколько беспилотников упали в Красногорском районе в селе Ильинское и Тимошкино.

Где упали беспилотники: карта

В Одинцовском районе, по информации депутата Александра Хинштейна, дроны сбили в селах Ромашково и Роздоры. Резиденция "Ново-Огарево" в селе Усово – через десять минут езды оттуда.

Где расположена резиденция Путина: смотрите на карте

Кроме того, говорят, что еще три дрона долетели до Москвы. Один из них попал в многоэтажное здание на улице Атласова в Новой Москве.

Два беспилотника попали в жилые дома в районе Черемушки и на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова. На Ленинском проспекте БПЛА влетел в квартиру на 14 этаже, но не взорвался,

– говорится в сообщении.

В то же время данные о количестве дронов отличаются. Российское Минобороны официально подтвердило участие в атаке 8 дронов, а в российских СМИ называли цифры от 25 до 32 беспилотников.

Дроны целились на русскую элиту

После атаки депутат российской Госдумы Александр Хинштейн опубликовал предварительный список атакованных в Подмосковье мест. По его словам, беспилотники ударили по населенным пунктам Ильинское, Тимошкино, Роздоры, Ромашково и Гринфилд.

Какие населенные пункты атаковали беспилотники / Фото Хинштейна

В то же время, по информации российских СМИ, атака была нацелена именно на путинскую элиту. В частности, в поселке Знаменское расположено имение путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству – резиденция премьера Михаила Мишустина и здание бывшего зятя президента Кирилла Шамалова.

Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, рядом с селом Жуковка стоят особняки самых близких друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В Раздорах, куда долетел один дрон, живет заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Также пропагандисты говорят, что один дрон направлялся в поселок Власиха – там расположен центральный командный пункт ракетных войск стратегического назначения