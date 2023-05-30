Пригожин взявся лаяти міноборони Росії через те, що вони допустили "прильоти" по столиці Росії. Не обійшлось без матів, прокльонів і погроз.
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З приводу безпілотників, які літають над Москвою і в Москві. Тварюки смердючі, ви що творите? Ви скоти! Відривайте свої с*аки з кабінетів, в які вас посадили захищати цю країну. Ви є Міністерством оборони. Ви не зробили ніх*ра, щоб наступати. Якого х*я ви допускаєте прильоти цих безпілотників по Москві?,
– розійшовся ватажок "вагнерівців".
Пригожин зауважив, що його не турбують "прильоти" по домівках чиновників на Рубльовці, мовляв, "нехай їхні будинки горять". Натомість він нібито переживає за "звичайних людей", у вікна яких врізаються безпілотники з вибуховою речовиною.
Пригожин обматюкав російське міноборони: аудіозапис
Головне про "атаку" безпілотників на Москву
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- В Офісі Президента відкинули пряму причетність Києва до ударів БпЛА.