Пригожин принялся ругать минобороны России из-за того, что они допустили "прилеты" по столице России. Не обошлось без матов, проклятий и угроз.
Смотрите также "Опасно очень": в России истерика из-за "атаки" дронов на дома в Московской области
По поводу беспилотников, летающих над Москвой и в Москве. Животные зловонные, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои с*аки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали них*ра, чтобы наступать. Какого х*я вы допускаете прилеты этих беспилотников по Москве?
– разошелся главарь "вагнеровцев".
Пригожин заметил, что его не беспокоят "прилеты" по домам чиновников на Рублевке, мол, "пусть их дома горят". Вместо этого он якобы переживает за "обычных людей", в окна которых врезаются беспилотники со взрывчатым веществом.
Пригожин обматерил российское минобороны: аудиозапись
Главное об "атаке" беспилотников на Москву
- 30 мая в Москве и в Подмосковье раздались взрывы. РосСМИ писали о десятках беспилотников, но в Минобороны России заявили, что дронов было 8. Мол, все они были сбиты на подлете к Москве.
- В Офисе Президента отвергли прямую причастность Киева к ударам БПЛА.