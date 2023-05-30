Также канализационные люки проверяют правоохранители. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
К теме Попадание в дома, эвакуация, план "Тайфун" и безумная паника: все об атаке дронов в Москве
В Москве после атаки тщательно проверяют канализационные люки
Как стало известно, после атаки БПЛА в панике коммунальщики проверяют канализацию. Также канализационные люки смотрит полиция.
Так, силовики вместе с коммунальщиками открывают люки, светят туда фонариками, что-то изучают и идут в следующие.
С чем это может быть связано – пока неизвестно. Возможно, россияне ищут черепашек-ниндзя, которых хотят обвинить в атаке дронами.
Как коммунальщики проверяют канализацию после атаки: смотрите видео
Кроме того, в Москве глушат сигналы спутниковой навигации. Мероприятие связано с атакой беспилотников.
Россияне патрулируют с антидроновыми ружьями
РосСМИ сообщают, что сотрудники полиции в Новой Москве патрулируют улицы с антидроновыми ружьями. Также они выборочно останавливают автомобили для проверки документов.
Атака дронов на Москву: все, что известно
- 30 мая россияне сообщили о взрыве в квартире на 25-м этаже жилой многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве. В результате этого в нескольких квартирах вылетели стекла. Причиной взрыва в многоэтажке якобы мог стать дрон.
- Еще один дрон, вероятно, атаковал дом на улице Профсоюза. Очевидцы заявили, что БпЛА якобы влетел в окно на 16 этаже, повреждены стекла.
- Также обломки беспилотника якобы упали на еще одно здание, расположенное на Ленинском проспекте. Сейчас место оцеплено – там работают саперы. Также в доме проходит эвакуация.
- Отмечается, что взрывы с утра слышали жители Подмосковных Одинцово, Красногорска, Новой Риги и столичного района Кунцево.
- Пропагандисты заявили, что в Подмосковье за утро якобы сбиты более 10 беспилотников. Большинство из них – в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.
- Позже стало известно, что россияне ввели в Москве и области план "Тайфун". Он предусматривает сбор личного состава МВД, привлекаемый к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.