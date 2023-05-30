Также канализационные люки проверяют правоохранители. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Москве после атаки тщательно проверяют канализационные люки

Как стало известно, после атаки БПЛА в панике коммунальщики проверяют канализацию. Также канализационные люки смотрит полиция.

Так, силовики вместе с коммунальщиками открывают люки, светят туда фонариками, что-то изучают и идут в следующие.

С чем это может быть связано – пока неизвестно. Возможно, россияне ищут черепашек-ниндзя, которых хотят обвинить в атаке дронами.

Как коммунальщики проверяют канализацию после атаки: смотрите видео

Кроме того, в Москве глушат сигналы спутниковой навигации. Мероприятие связано с атакой беспилотников.

Россияне патрулируют с антидроновыми ружьями

РосСМИ сообщают, что сотрудники полиции в Новой Москве патрулируют улицы с антидроновыми ружьями. Также они выборочно останавливают автомобили для проверки документов.

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