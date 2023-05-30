Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в эфире телемарафона раз заявил, что Украина имеет более важные цели, чем Москва. Кроме того, атака 30 мая продемонстрировала, что в России абсолютно легко поднять вооруженные протестные настроения, сообщает 24 Канал.

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Атака на Москву показала 3 момента

Подоляк проанализировал атаку неизвестными беспилотниками на Москву и выделил несколько основных моментов. Во-первых, Украина не имеет отношения к инциденту, ведь имеет более важные цели для масштабных ударов на временно оккупированных территориях. Во-вторых, оккупанты каждую ночь атакуют дронами и ракетами Киев. Подоляк подчеркнул, что враг совершенно намеренно наносит удары по гражданскому населению.

В третьих, стратегического значения для Украины они не имеют, а демонстрируют реальное состояние на внутреннем пространстве России. По словам Подоляка, атаки дронами по Москве показали 3 вещи:

внутреннее пространство совершенно неконтролируемое;

нет никакой защиты от воздуха или суши;

абсолютная техническая неловкость России.

Ни "Панцири", ни РЭБы – ничего не работает. И это шокировало российскую политическую элиту и граждан, потому что это показывает, что в России совершенно легко поднять вооруженные протестные настроения не только в Белгородской области, но и на любой другой территории, и получить абсолютно конкретный контроль над ней.

– заявил Подоляк.

В ОП считают, что все эти факторы могут привести к окончательной десакрализации Путина и его ближайшего окружения, которые казались титанами, на которых все держится.

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