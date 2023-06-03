Россия продолжила передислокацию регулярных частей на Бахмутское направление. На место боевиков оккупанты бросают своих десантников, отметили в разведке Британии.
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Российские ВДВ значительно хуже, чем были до вторжения
Вражеские воздушно-десантные силы играют все более важную роль в Бахмуте. В частности, в этом секторе развернули подразделения 76-й и 106-й дивизий, а также две дополнительные отдельные бригады ВДВ.
ВДВ значительно ухудшились по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения. Однако российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще в отношении боеспособных подразделений как неиспользованный резерв,
– рассказали в британской разведке.
Также добавили, поскольку россияне были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все оккупационные силы, вероятно, будут менее гибки в реагировании на оперативные вызовы.
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Оккупанты прикрывают ротацию артиллерийским огнем
Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские защитники в Бахмуте достигли главного – истощили и заставили вагнеровцев бежать с бешеными потерями.
Череватый добавил, что враг постоянно обстреливает позиции наших военных, чтобы провести ротацию – вывести наемников Пригожина и завести в город-крепость регулярное российское войско. Кроме мощного артиллерийского огня, оккупанты совершают авианалеты.