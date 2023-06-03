Росія продовжила передислокацію регулярних частин на Бахмутський напрямок. На місце бойовиків окупанти кидають своїх десантників, зазначили в розвідці Британії.

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Російські ВДВ значно гірші, ніж були до вторгнення

Ворожі повітряно-десантні сили відіграють дедалі більш важливу роль у Бахмуті. Зокрема, наразі в цьому секторі розгорнули підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій, а також дві додаткові окремі бригади ВДВ.

ВДВ значно погіршилися порівняно зі своїм "елітним" статусом до вторгнення. Однак російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як невикористаний резерв,

– розповіли в британській розвідці.

Також додали, оскільки росіяни були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі окупаційні сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики.

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Окупанти прикривають ротацію артилерійським вогнем

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські оборонці в Бахмуті досягли головного – виснажили й змусили вагнерівців тікати з шаленими втратами.

Череватий додав, що ворог постійно обстрілює позиції наших військових, аби провести ротацію – вивести найманців Пригожина й завести у місто-фортецю регулярне російське військо. Окрім потужного артилерійського вогню, окупанти здійснюють авіанальоти.