Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, вагнеровцев почти вывели, но не всех живыми. Их пытаются заменить другими силами, состояние подготовки которых остается низким.
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"Понемногу продвигаемся. Есть риск окружения вражеской группировки в Бахмуте. Они это прекрасно понимают, поэтому Пригожин своих очень быстро забрал", – сказал Сазонов.
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На юге продвигается 3 штурмовая бригада, на севере и северо-западе – 67 бригада.
Какие настроения у оккупантов
"Вместо вагнеровцев зашли "мобилизованные", которые не настроены куда-то наступать. Они скоро лопнут и отступят", – отметил военнослужащий.
ВСУ перехватили инициативу и кошмарят оккупантов каждый день и каждую ночь, в том числе из артиллерии. Россияне уже не знают, откуда ждать нашего удара, потому боятся всего.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- В течение последних суток российская армия не наступала на Бахмутском направлении. Вместе с тем враг нанес авиационные и артиллерийские удары по городам и селам близ Бахмута.
- Кроме того, россияне обстреляли украинские позиции 452 раза. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил, что таким плотным огнем враг прикрывает ротацию своих войск в Бахмуте.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что возле Бахмута изменен формат операции, поэтому сейчас там наблюдается временное затишье.