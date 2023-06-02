Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, вагнеровцев почти вывели, но не всех живыми. Их пытаются заменить другими силами, состояние подготовки которых остается низким.

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"Понемногу продвигаемся. Есть риск окружения вражеской группировки в Бахмуте. Они это прекрасно понимают, поэтому Пригожин своих очень быстро забрал", – сказал Сазонов.

Обратите внимание! Главной атакующей силой в Бахмуте были боевики ЧВК "Вагнера", но они понесли колоссальные потери и теперь стремятся восстановиться. 25 мая стало известно об их уходе из окрестностей города-крепости. Глава наемников Евгений Пригожин анонсировал это еще в начале мая из-за "снарядного голода".

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На юге продвигается 3 штурмовая бригада, на севере и северо-западе – 67 бригада.

Какие настроения у оккупантов

"Вместо вагнеровцев зашли "мобилизованные", которые не настроены куда-то наступать. Они скоро лопнут и отступят", – отметил военнослужащий.

ВСУ перехватили инициативу и кошмарят оккупантов каждый день и каждую ночь, в том числе из артиллерии. Россияне уже не знают, откуда ждать нашего удара, потому боятся всего.

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