Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, главарь наемников Евгений Пригожин продолжит тянуть время.

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"Пригожин заявлял, что по состоянию на 1 июня вся ЧВК "Вагнера" должна выйти из Бахмута. А теперь он говорит, что значительная часть отошла. Еще нужно какое-то время, чтобы отошли другие", – сказал Коваленко.

Почему вагнеровцы не смогут полностью выйти из Бахмута: смотрите видео

Кем Россия заменяет вагнеровцев

Москва использует прежде всего представителей псевдореспублик из 1 и 2 армейских корпусов. Также говорится о подразделениях 31 отдельной десантной штурмовой бригады, которая известна наибольшим количеством потерь во время боевых действий в Гостомеле.

Обратите внимание! Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Россия заменяет вагнеровцев также на различные добровольческие объединения, "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), территориальные войска, другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига", роты "Шторм Z".

Что сейчас происходит в Бахмуте

Коваленко с посыланием на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского отметил, что в самом городе бои почти сошли на нет. Теперь проходят артиллерийские дуэли, в которых имеют преимущество именно Силы обороны Украины. Это потому, что мы вернули под свой контроль господствующие высоты по флангам в северо- и юго-западных секторах. Мы можем их использовать для более эффективного ведения огня по северному и южному секторам самого города.

ВСУ могли остановить свои действия по флангам для формирования линий огневого воздействия уже не только на Бахмут, но и за его пределами.

"Это может быть подготовка к будущим интересным событиям уже в Клищиевке или Берховке", – добавил военно-политический обозреватель.



ВСУ смогут доставать за пределы Бахмута / скриншот с Google-карты

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