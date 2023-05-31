Об этом "повар Путина" заявил во время интервью российским журналистам. Пригожин искренне верит, что "если сделать так, как надо", то Россия победит Украину, передает 24 Канал.

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Каких глупостей намолов Пригожин

Если сейчас мобилизовать все общество, включить рычаг производства всех боеприпасов на полную, уже сейчас объявить общую мобилизацию, то за 1,5 – 2 года мы дойдем до Киева,

– сказал Пригожин.

По его словам, такие меры позволят российским военным в Украине "воевать, а не креститься".

Пригожин призывает объявить мобилизацию: смотрите видео

Главарь вагнеровцев подчеркнул, что мобилизацию следует начать уже сейчас, чтобы россияне подготовились погибнуть воевать в Украине. Пригожин считает, что особая инфраструктура для того, чтобы начать готовить мобилизованные, не нужна.

Собственно, он прав, ведь россияне привыкли к бесчеловечным условиям, поэтому многое для счастья им не нужно. По словам Пригожина, война на Украине затянется надолго.

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