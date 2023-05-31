Такое мнение 24 Каналу предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Также он назвал тех, кто входит в так называемый фронт против Пригожина.

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Выгодно Путину

Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, представители администрации президента – неполный список тех, кто входит в так называемый фронт против Пригожина. Впрочем, и они не могут закрыть рот бывшему заключенному. Вероятно, у него есть не просто какое-то высшее должностное лицо, которое его все время "крышует", но и определенный круг людей, которые не дают с ним расправиться.

"За такие заявления, которые он делает, осталось только отрезать уши. Пригожин пользуется поддержкой сверху. Возможно, он выгоден Путину. Мол, пусть они там дерутся снизу, а он будет выступать своеобразным арбитром, вершителем судеб", – предположил правозащитник.

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Только убить

Впрочем, среди российских так называемых медиа действует условное эмбарго на упоминание имени Пригожина. По крайней мере, такой документ "гулял" их пабликами. Даже если это фейк, то внутри действительно есть подобные настроения, чтобы Пригожин прекратил паразитировать на государственных каналах.

"Сейчас такое время, когда он может сделать кассу на своих пабликах. У Пригожина есть даже свой медиахолдинг. У этого процесса есть внутренняя логика и динамика", – сказал Фейгин.

У Пригожина есть внутренняя опора посредством войны. С бывшего заключенного он стал почти "народным русским героем". А его пребывание на фронте дает ему энергию и публичный вес.

Эмбарго на имя в прессе не поможет – джина выпустили из бутылки. Его можно только убить. Если его не будут упоминать на государственных каналах, пропагандистских СМИ, на нем это никак не отразится,

– резюмировал правозащитник.

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