Об этом сказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал. Он предположил, сколько уже может длиться операция по его ликвидации.
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Вероятный покровитель Пригожина
Еще в начале года представители российского Генштаба могли ставить вопрос Путину по поводу Пригожина и сколько еще тот откровенно будет над ними издеваться. Они не могли убрать его, потому что боялись Путина. Тогда бункерный руководитель принял промежуточное решение и заменил Суровикина Герасимовым. Но присадить Пригожин не смог.
Кампания по уничтожению Пригожина продолжалась. После 6 мая, когда Путин был назван так, как сказал о нем Пригожин, это не устроило никого. Почему Герасимов, Шойгу и уже Путин ведут себя как "петушки" и не убили Пригожина, ибо значит за ним стоят какие-то силы, с которыми Путин должен считаться,
– объяснил Пионтковский.
Ближайшая неделя должна показать, есть ли кто сильнее для сопротивления у кремлевской верхушки. Вопрос – может ли вступить в игру КГБ. И тут уже будет решаться, кто будет контролировать силовые структуры.
"За 12 дней в военном бункере должно произойти знаменательное событие. Эта схема кажется достаточно убедительной. Почему не убили Пригожина – кажется, не могут, но у них еще есть шанс", – добавил публицист.
Андрей Пионтковский о деятельности Пригожина: смотреть видео
Деятельность Пригожина: последнее
- Пригожин продолжает подрывать авторитет Путина. Он провалил захват Бахмута, но в американском Институте изучения войны предполагают, что в Москве могли задерживать определенные его операции на этом направлении, потому что они не были выгодны Путину. Последнее заявление главаря вагнеровцев о том, что нужно иметь стальной характер начав войну, могло быть адресовано непосредственно российскому президенту. Вероятно, тот не дал Пригожину какую-либо обещанную награду.
- Пригожин бежит из Бахмута потому что боится украинского контрнаступления и хочет объявить себя победителем в глазах русского народа. Путин вынужден считаться с предводителем вагнеровцев, который уже является самостоятельной единицей.
- Выведя своих наемников из Бахмута, Пригожин в очередной раз хочет унизить российское военное руководство. Ранее за такие действия расстреливали, но сейчас есть вероятность того, что через неделю должно что-то произойти.