Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин. Он добавил, что сейчас рано оценивать военное значение российских ЧВК.

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Создание новых ЧВК в России означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин имея "горький опыт" вынужден переходить к новой концепции военных действий.

Армия Путина вторая в мире по размеру военного бюджета. Он составляет 65 миллиардов долларов, что в десять раз больше бюджета украинской армии. Несмотря на столь огромные инвестиции, армия России не может победить ВСУ.

Диктатор идет на вынужденные шаги

Путин в поисках выхода из проигрышной ситуации пытается обрести другую форму военно-политической организации. Опыт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина показывает президенту России, что частные армии действуют лучше.

Сейчас глава Кремля собственноручно разрушает вертикаль власти, которую так долго строил. Он вынужденно формирует ряд полевых командиров.

Личная кадровая армия, армия Пригожина до поры своего времени подчиняются Путину. Однако вдруг с "дедушкой", как уже намекал Пригожин, что-то случится, с ним будут разбираться не с помощью электоральных или судебных процедур, а по своим понятиям,

– рассказал Орешкин.

Действия кремлевского диктатора – это вынужденные и предполагаемые шаги, которые разрушают Россию даже в представлении Путина. В представлении нормальных европейских стандартов российская государственность разрушена уже давно, потому что государственность это системность институтов: выборы, суды, парламентаризм, федерализм и т.д.

Российский президент все запер на себе и теперь выясняется то, что он так долго строил, даже в военном смысле плохо работает.

"Путину приходится искать альтернативы и взрывать единство, о котором он так много говорил", – добавил политолог.

Зачем Путин создает новые ЧВК в России: смотрите видео

Что известно о создании новых ЧВК в России