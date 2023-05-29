Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он заметил, что Владимир Путин сам себя перехитрит, устроив очень хитрую, как ему может показаться, разводку или комбинацию.

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Все отвернулись от российского диктатора

Но эта комбинация станет для него роковой и он лишится своего трона. Поэтому "дворцовый переворот" в Кремле устроит сам Путин.

Лучшее подтверждение тому то, что Путин уже год и 3 месяца тотально разрушает систему, которую он выстроил. Систему коррупции, кумовства, давления на дружеские соседние страны,

– подчеркнул журналист.

Российский оппозиционный журналист допустил, при каких условиях Путина могут свергнуть: смотрите видео

В Венгрии, Армении, Азербайджане, Казахстане, по мнению Пьяных, и даже раньше в Украине всегда были предатели, купленные Путиным. Но когда "Акела промахнулся", все они от российского диктатора отвернулись.

Они забыли, что взяли у него деньги и сказали, что не знают никакого Путина. Сейчас это повальное явление,

– уверен он.

Поскольку Путин пошел по пути саморазрушения, он обязательно что-нибудь такое сделает, что его просто свергнут. И фактически Путин свергнет сам себя.

Какие настроения царят в российской элиты