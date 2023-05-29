Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он заметил, что Владимир Путин сам себя перехитрит, устроив очень хитрую, как ему может показаться, разводку или комбинацию.
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Все отвернулись от российского диктатора
Но эта комбинация станет для него роковой и он лишится своего трона. Поэтому "дворцовый переворот" в Кремле устроит сам Путин.
Лучшее подтверждение тому то, что Путин уже год и 3 месяца тотально разрушает систему, которую он выстроил. Систему коррупции, кумовства, давления на дружеские соседние страны,
– подчеркнул журналист.
Российский оппозиционный журналист допустил, при каких условиях Путина могут свергнуть: смотрите видео
В Венгрии, Армении, Азербайджане, Казахстане, по мнению Пьяных, и даже раньше в Украине всегда были предатели, купленные Путиным. Но когда "Акела промахнулся", все они от российского диктатора отвернулись.
Они забыли, что взяли у него деньги и сказали, что не знают никакого Путина. Сейчас это повальное явление,
– уверен он.
Поскольку Путин пошел по пути саморазрушения, он обязательно что-нибудь такое сделает, что его просто свергнут. И фактически Путин свергнет сам себя.
Какие настроения царят в российской элиты
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Євгений Пригожин своими громкими заявлениями пытается подорвать авторитет Путина. Они заметили, что не зря главарь ЧВК "Вагнера" критикует российского диктатора и минобороны России и вместе с тем хвастается "достижениями" вагнеровцев в Бахмуте. Все это свидетельствует о разочаровании Пригожина в том, что он не получил от Кремля какой-либо обещанной компенсации за призрачные "победы" в Бахмуте.
- Российские пропагандисты также разочаровываются в главе Кремля. Так, президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин в эфире российского госканала заявил, что Россия пока не сможет вернуться в Европу. Поэтому, мол, нужно выбрать другое руководство, которое "прекратит эту историю с Украиной" и "выстроит нормальное отношение со странами Европы". После этих слов в эфире канала внезапно сделали паузу.
- В то же время Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов предположил, что в случае смерти российского диктатора в стране-агрессоре может начаться борьба за власть. Однако существует много сценариев развития событий. Скорее всего, начнется восстановление новой конструкции власти в новых реалиях: политических, геополитических и, возможно, географических.