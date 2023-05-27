К подобным заявлениям прибег президент института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин. Он откровенно заявил, что нужно на выборах избрать другого президента, пишет 24 Канал.

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Что заявил пропагандист о Путине

При нынешнем политическом режиме нам не светит вернутся в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальное отношение с европейскими странами,

– заявил Надеждин.

После этих слов пропагандист, ведущий программу, пытался хоть как-то выйти из ситуации. Когда Надеждин продолжил мысль, пропагандисты решили "сделать паузу".

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