Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

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Украинские спецслужбы охотятся на военных преступников

Скибицкий отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин возглавляет список людей, которых хотят ликвидировать украинские спецслужбы. Ведь он координирует и решает, что происходит.

Он (Путин – 24 Канал) замечает, что мы все ближе к нему приближаемся. Го, может, он тоже боится быть убитым своими,

– ответил замглавы ГУР на вопрос о том, пытается ли Украина убить Путина.

Он подчеркнул, что атаки на российских пропагандистов – это не самые важные цели для украинских спецслужб. Ведь россияне уже сами воюют между собой и борются за власть.

Среди жаждущих власти – основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и террорист Игорь Гиркин. Генерал подтвердил, что украинская разведка пытается ликвидировать лидера вагнеровцев.

"Наш приоритет – уничтожить командира подразделения, которое приказывает своим людям атаковать. Мы пытаемся его убить", – объяснил Скибицкий.

По его словам, каждому, кто причастен к агрессии, придется ответить за свои действия – будь то военачальникам и российским командирам, или важным бизнесменам, финансирующим либо производящим оружие.

"Их ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям.... Согласно международным конвенциям, это законная цель", – заявил разведчик.

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Спецслужбы мешают вражеским цепочкам поставок

Скибицкий отметил, что некоторые атаки на объекты критической инфраструктуры в России – дело рук разных украинских ведомств.

Все поставки идут из Ростова или через Крым. Они всегда проходят двумя основными путями, и россияне точно знают, насколько важны регионы вокруг Запорожья и Херсона. Также как можно скорее отстраивают Мариупольский порт, который станет третьей ключевой точкой для логистики,

– заметил генерал.

Он добавил, что важен снос объектов инфраструктуры, что не позволило бы оккупантам пользоваться логистической цепью.

В Крыму есть не так много критической инфраструктуры, которую можно было бы уничтожить, чтобы помешать доставке оружия. Однако по словам замглавы ГУР, там есть партизаны, которые "вполне способны ударить", а также представители разведки.

Обратите внимание! Недавно глава ГУР Кирилл Буданов также заявил, что российские пропагандисты являются целями украинских спецслужб.