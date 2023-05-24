Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала российских оккупантов добровольно покинуть временно оккупированный Крым до его освобождения. Особенно – на фоне новостей о ракетах Storm Shadow и F-16 для Украины.

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Оккупанты будут убегать Крымским мостом

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина уничтожать Крымский мост, Скибицкий ответил, что оставят его как путь ухода для российских оккупантов.

Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью перекрывается,

– добавил заместитель начальника ГУР МО.

Следует заметить, что недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Крымский мост следует ликвидировать первым делом. В частности, из военных соображений. Одной из причин является то, что россияне не смогут перебрасывать на временно оккупированный полуостров личный состав и вооружение.

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