Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Раніше віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук закликала російських окупантів добровільно покинути тимчасово окупований Крим до його звільнення. Особливо – на фоні новин про ракети Storm Shadow та F-16 для України.
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Окупанти тікатимуть Кримським мостом
Відповідаючи на питання, чи планує Україна знищувати Кримський міст, Скібіцький відповів, що його залишать як шлях відходу для російських окупантів.
Щоразу, коли в Криму стається вибух, він повністю перекривається,
– додав заступник начальника ГУР МО.
Варто зауважити, що нещодавно політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, чому Кримський міст потрібно ліквідувати перш за все. Зокрема, з військових міркувань. Однією з причин є те, що росіяни так не зможуть перекидати на тимчасово окупований півострів особовий склад та озброєння.
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У Криму часто буває гучно: коротко
- Від ранку 24 травня росіяни у Криму бідкались на нібито атаку дронів. БпЛА о 5:34 буцімто били по кораблю-розвіднику "Іван Хурс". Пропагандистські ЗМІ заявили, що морякам "вдалося успішно відбити атаку, корабель пошкоджень не зазнав".
- Того ж дня в мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як димить Кримський міст. Звичайно, російські окупанти почали доводити, що закрили рух на переправі, бо проводять "учєнія". Проте, чому "навчалися" загарбники, ніхто не сказав.
- Окрім цього, близько 19:50 22 травня у тимчасово окупованому Севастополі лунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, стріляли над Севастопольською бухтою. Пізніше у Росії традиційно заявили, що "нічого не трапилось" і в місті "все спокійно".
- Також у Сімферополі частково стався блекаут. 21 травня росіяни дуже панікували та повідомляли у соцмережах, що бачили 2 яскраві спалахи в небі та чули вибухи. За інформацією підприємства "Крименерго", світло вимкнули о 22:49.