Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Раніше віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук закликала російських окупантів добровільно покинути тимчасово окупований Крим до його звільнення. Особливо – на фоні новин про ракети Storm Shadow та F-16 для України.

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Окупанти тікатимуть Кримським мостом

Відповідаючи на питання, чи планує Україна знищувати Кримський міст, Скібіцький відповів, що його залишать як шлях відходу для російських окупантів.

Щоразу, коли в Криму стається вибух, він повністю перекривається,

– додав заступник начальника ГУР МО.

Варто зауважити, що нещодавно політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, чому Кримський міст потрібно ліквідувати перш за все. Зокрема, з військових міркувань. Однією з причин є те, що росіяни так не зможуть перекидати на тимчасово окупований півострів особовий склад та озброєння.

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