Попередньо, у Сімферополі стався підрив лінії енергопостачання. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Сімферополь "атакував" частковий блекаут
21 травня в окупованому Сімферополі сталося аварійне відключення електрики. За інформацією підприємства "Крименерго", блекаут розпочався о 22:49.
Місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що бачили два яскраві спалахи в небі та чули вибухи.
Внаслідок технологічного порушення на лінії 110 кВ було знеструмлено абонентів у місті Сімферополь. Відключене навантаження склало 42 МВт. Працівники розпочали ліквідацію наслідків аварії. Фахівці планують відновити електропостачання протягом однієї години,
– заявили у підприємстві.
Однак відновити електропостачання вдалося лише у кількох селах поблизу міста. А місцева окупаційна влада вже встигла заявити про "технологічне відключення електроенергії".
У Сімферополі частково немає світла / фото очевидців у телеграм-каналах
У Сімферополі – блекаут: дивіться відео
У Криму розмістили проукраїнські символи
Активісти руху "Жовта Стрічка" зробили 32 проукраїнських графіті за вихідні у Криму. Сімферополь, Севастополь та Керч тепер прикрашений жовтими стрічками та графіті, на вулицях цих міст нацистський знак "Z" — перетворюється на пісочний годинник.
Зазначається, що наразі у Криму окупанти посилюють контррозвідувальний режим та збільшують кількість камер спостереження.