Попередньо, у Сімферополі стався підрив лінії енергопостачання. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Скільки можна терпіти": в окупантів почалася істерика через вибухи у Криму

Сімферополь "атакував" частковий блекаут

21 травня в окупованому Сімферополі сталося аварійне відключення електрики. За інформацією підприємства "Крименерго", блекаут розпочався о 22:49.

Місцеві жителі повідомляли у соцмережах, що бачили два яскраві спалахи в небі та чули вибухи.

Внаслідок технологічного порушення на лінії 110 кВ було знеструмлено абонентів у місті Сімферополь. Відключене навантаження склало 42 МВт. Працівники розпочали ліквідацію наслідків аварії. Фахівці планують відновити електропостачання протягом однієї години,

– заявили у підприємстві.

Однак відновити електропостачання вдалося лише у кількох селах поблизу міста. А місцева окупаційна влада вже встигла заявити про "технологічне відключення електроенергії".



У Сімферополі частково немає світла / фото очевидців у телеграм-каналах

У Сімферополі – блекаут: дивіться відео

У Криму розмістили проукраїнські символи

Активісти руху "Жовта Стрічка" зробили 32 проукраїнських графіті за вихідні у Криму. Сімферополь, Севастополь та Керч тепер прикрашений жовтими стрічками та графіті, на вулицях цих міст нацистський знак "Z" — перетворюється на пісочний годинник.

Зазначається, що наразі у Криму окупанти посилюють контррозвідувальний режим та збільшують кількість камер спостереження.