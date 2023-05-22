Предварительно, в Симферополе произошел подрыв линии энергоснабжения. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание "Сколько можно терпеть": у оккупантов началась истерика из-за взрывов в Крыму
Симферополь "атаковал" частичный блэкаут
21 мая в оккупированном Симферополе произошло аварийное отключение электричества. По информации предприятия "Крымэнерго", блэкаут начался в 22:49.
Местные жители сообщали в соцсетях, что видели две яркие вспышки в небе и слышали взрывы.
В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополь. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Работники приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют возобновить электроснабжение в течение одного часа,
– заявили в предприятии.
Однако возобновить электроснабжение удалось только в нескольких селах вблизи города. А местные оккупационные власти уже успели заявить о "технологическом отключении электроэнергии".
В Симферополе частично нет света / фото очевидцев в телеграм-каналах
В Симферополе – блэкаут: смотрите видео
В Крыму разместили проукраинские символы
Активисты движения "Желтая Лента" сделали 32 проукраинских граффити за выходные в Крыму. Симферополь, Севастополь и Керчь теперь украшены желтыми лентами и граффити, на улицах этих городов нацистский знак "Z" – превращается в песочные часы.
Отмечается, что в Крыму оккупанты усиливают контрразведывательный режим и увеличивают количество камер наблюдения.