Предварительно, в Симферополе произошел подрыв линии энергоснабжения. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание "Сколько можно терпеть": у оккупантов началась истерика из-за взрывов в Крыму

Симферополь "атаковал" частичный блэкаут

21 мая в оккупированном Симферополе произошло аварийное отключение электричества. По информации предприятия "Крымэнерго", блэкаут начался в 22:49.

Местные жители сообщали в соцсетях, что видели две яркие вспышки в небе и слышали взрывы.

В результате технологического нарушения на линии 110 кВ были обесточены абоненты в городе Симферополь. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. Работники приступили к ликвидации последствий аварии. Специалисты планируют возобновить электроснабжение в течение одного часа,

– заявили в предприятии.

Однако возобновить электроснабжение удалось только в нескольких селах вблизи города. А местные оккупационные власти уже успели заявить о "технологическом отключении электроэнергии".



В Симферополе частично нет света / фото очевидцев в телеграм-каналах

В Симферополе – блэкаут: смотрите видео

В Крыму разместили проукраинские символы

Активисты движения "Желтая Лента" сделали 32 проукраинских граффити за выходные в Крыму. Симферополь, Севастополь и Керчь теперь украшены желтыми лентами и граффити, на улицах этих городов нацистский знак "Z" – превращается в песочные часы.

Отмечается, что в Крыму оккупанты усиливают контрразведывательный режим и увеличивают количество камер наблюдения.