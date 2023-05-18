Пропагандисты утверждают, что в сошедших с рельсов вагонах россияне перевозили зерно. Об этом сообщили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Истерика оккупантов в Крыму

После "хлопка" под Симферополем россияне сразу же размечтались о мести и снова призвали убивать украинцев. Не прочь оккупанты совершать и очередные теракты в городах Украины. По словам пропагандистов, схождение вагонов поезда с путей временно приостановило движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Также взрыв разрушил около 50 метров железнодорожного пути.

"Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы, упавшие вагоны поднимают. Напомним, схождение вагонов произошло из-за "диверсии" – взрыв местные жители слышали на расстоянии более десятка километров", – написали в пропагандистских телеграм-каналах.

А в комментариях к российским сообщениям открылся настоящий портал в ад: одни оккупанты паникуют и заявляют, что "Уже нет сил терпеть, над нами издеваются!", другие пишут, что "Надо потерпеть, скоро все это закончится".

У россиян "подгорает" из-за подрыва железной дороги в Крыму / Скриншоты из соцсетей

С начала года в оккупированном Крыму произошло не менее 57 попыток диверсий на железной дороге, объектах обороны и энергетики России. Также Зеленский заявлял, что ждать деоккупации Крыма осталось недолго, а когда это случится, Путину придется искать решение.

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