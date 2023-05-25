Песков отреагировал на список военных преступников, который возглавил российский диктатор. О нем накануне рассказала украинская разведка, передает 24 Канал.

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Что сказал Песков

Представитель Кремля в этот раз не называл Украину напрямую. Вместо этого он заговорил о "террористическом режиме", что "говорит о своих террористических устремлениях". Что звучит довольно иронично, поскольку именно Россию все большее число стран мира признают государством-террористом. А потом Песков попытался успокоить россиян.

Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают,

– сказал он.

Однако на интернет-пользователей слова Пескова о хорошей работе российских спецслужб почему-то не произвели впечатления. Ему напомнили в соцсетях о подрыве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

Как разведка Украины объявила "охоту" на Путина

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил 24 мая, что наши спецслужбы охотятся за военными преступниками. По его словам, украинская разведка пытается ликвидировать российского диктатора Путина и главаря наемников Евгения Пригожина.

Кроме этого, Скибицкий заявил, что российские пропагандисты не являются важнейшими целями для ГУР. Также он напомнил оккупантам, что всем причастным к агрессии против Украины придется ответить за свои действия.

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