До подібних заяв вдався президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін. Він відверто заявив, що треба на виборах обрати іншого президента, пише 24 Канал.

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Що заявив пропагандист про Путіна

За нинішнього політичного режиму нам не світить повернуться до Європи. Треба просто вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною і вибудує нормальне ставлення з європейськими країнами,
– заявив Надєждін.

Після цих слів пропагандист, який вів програму, намагався хоч якось вийти з ситуації. Коли Надєждін продовжив думку, то пропагандисти вирішили "зробити паузу".

Пропагандист заговорив про зміну режиму Путіна: дивіться відео

Останні заяви про знищення Путіна

  • Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що наша розвідка полює на росіян, які віддають накази вбивати українців і є винними у численних жертвах в нашій державі. Очолюють цей список Владімір Путін та Євгєній Пригожин.
  • У Кремлі відреагували на цю заяву. Речник Путіна Дмітрій Пєсков намагався заспокоїти росіян, мовляв, "служби безпеки" знають свою роботу". Проте у соцмережах йому не повірили, натомість нагадали про підрив Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського та Захара Прилєпіна.
  • Варто зазначити, що раніше російський публіцист зі США Андрій Піонтковський пояснював, що є тільки одна людина, яка здатна усунути Путіна, – це його найближчий соратник і "гаманець" Юрій Ковальчук.