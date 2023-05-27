До подібних заяв вдався президент інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін. Він відверто заявив, що треба на виборах обрати іншого президента, пише 24 Канал.

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Що заявив пропагандист про Путіна

За нинішнього політичного режиму нам не світить повернуться до Європи. Треба просто вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною і вибудує нормальне ставлення з європейськими країнами,

– заявив Надєждін.

Після цих слів пропагандист, який вів програму, намагався хоч якось вийти з ситуації. Коли Надєждін продовжив думку, то пропагандисти вирішили "зробити паузу".

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