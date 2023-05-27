Партизани переконують, що їхні агенти уже змогли "влаштуватись" у більшість силових структур Росії. Сьогодні, 27 травня, вони опублікували документи московської поліції, призначені для внутрішнього користування.

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У документах зазначені особисті дані правоохоронців столиці Росії, які відповідальні за охорону певних стратегічно важливих об'єктів та районів Москви.

Як ви вже напевно здогадалися, наші агенти патрулюють Москву. А також мають доступ до службової інформації. Ми вже є в більшості силових структур Росії і зможемо дістатися нових цілей! Це лише питання часу,

– йдеться у повідомленні.

Агенти "Атеш" опублікували документи з московського відділку поліції / Фото з телеграм-сторінки руху

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Довідка. Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю ще з вересня 2022 року, майже від початку повномасштабного вторгнення. Члени "Атешу" працюють на тимчасво окупованих територіях України та в російських містах.

Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій у Росії – зокрема і за замах на Захара Прілєпіна в Нижегородській області.