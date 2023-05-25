Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, кримські партизани активно працюють. Місцеві мешканці багато допомагають Україні.

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Тамтешній партизанський рух надзвичайно масовий. Там працюють як організовані групи на кшталт "Атеш", так і невеличкі автономні групи по пару людей.

Це як організовані рухи, так і дуже маленькі групи по кілька людей. Вони навіть особливо між собою зв'язок не підтримують, але знають що і коли робити. Упродовж останнього року цей рух сильно розвинувся,

– розповів Самойлов.

Партизанський рух в Криму зародився ще в 2014 році. До повномасштабного вторгнення був певний спад, але зараз він знову активно працює. Головне завдання – збір та передача інформації. Однак поступово місцеві групи переходять до більш радикальних дій.

Зверніть увагу! В Україні оголосили про створення Корпусу морської піхоти. Це рішення свідчить про розширення діяльності морських піхотинців, що посилить обороноздатність держави.

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Деякі проукраїнські мешканці Криму мали образу на Україну

Як наголосив Самойлов, деяка кількість з проукраїнських жителів Криму свого часу мала певну образу на Україну та відчуття, що Київ їх кинув. Вони бачили тотальну зраду серед інших мешканців на півострові і певну бездіяльність влади у 2014-му.

Вони бачили, як українські держслужбовці підіймають російські прапори; як 99% штату МВС перейшло на бік Росії. Як майже 60% військових зрадило присягу. Тому в деяких проукраїнських мешканців Криму склався стереотип, що "Україна нас зрадила",

– розповів Самойлов.

Однак такі люди ненавидять Росію та готові робити все, щоб окупанти покинули півострів.

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