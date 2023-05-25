Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и крымский активист Василий Самойлов. По его словам, крымские партизаны активно работают. Местные жители много помогают Украине.
К теме Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи
Тамошнее партизанское движение чрезвычайно массовое. Там работают как организованные группы типа "Атеш", так и небольшие автономные группы по пару людей.
Это как организованные движения, так и очень маленькие группы по несколько человек. Они даже особенно между собой связь не поддерживают, но знают, что и когда делать. В течение последнего года это движение сильно развилось,
– рассказал Самойлов.
Партизанское движение в Крыму зародилось еще в 2014 году. До полномасштабного вторжения был определенный спад, но сейчас оно снова активно работает. Главная задача – сбор и передача информации. Однако постепенно местные группы переходят к более радикальным действиям.
Смотрите разговор с военным Василием Самойловым на ютубе 24 Канала
Некоторые проукраинские жители Крыма обижались на Украину
Как отметил Самойлов, некоторое количество проукраинских жителей Крыма в свое время имело определенную обиду на Украину и ощущение, что Киев их бросил. Они видели тотальное предательство среди других жителей на полуострове и некоторое бездействие власти в 2014-м.
Они видели, как украинские госслужащие поднимают российские флаги; как 99% штата МВД перешло на сторону России. Как около 60% военных изменили присяге. Поэтому у некоторых проукраинских жителей Крыма сложился стереотип, что "Украина нас кинула",
– рассказал Самойлов.
Однако такие люди ненавидят Россию и готовы делать все, чтобы оккупанты покинули полуостров.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму неоднократно фиксируют таинственные беспилотники. Недавно оккупанты снова жаловались на удар дронами по Севастополю.
- А 18 мая оккупанты рассказали о "хлопке" на железнодорожном пути под Бахчисараем. Из-за взрыва восемь вагонов сошли с колеи, пять из которых – перевернулись.
- В Главном управлении разведки прокомментировали инциденты в Крыму. Там подчеркнули, что пока Крым будет в оккупации, до тех пор там будут случаться разные неприятные для россиян инциденты.