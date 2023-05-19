Как отметили в Главном управлении разведки, нормально заработает инфраструктура только тогда, когда Крым вернется в Украину. Соответствующий тезис озвучил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время телемарафона, передает 24 Канал.

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Враг перевозит оружие по железной дороге

Андрей Юсов отметил, что враг использует железную дорогу, чтобы перевозить оружие. Собственно его русские используют, чтобы продолжать воевать против Украины. Напомним, что 18 мая на железной дороге полуострова произошел взрыв. Тогда с рельсов вроде бы сошло несколько вагонов.

По путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют,

– подчеркнул Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР МО, подобного рода инциденты на полуострове могут повторяться. И будет происходить это до тех пор, пока Крым не будет освобожден и не вернется в Украину.

Можем констатировать, что нормальная инфраструктура заработает тогда, когда Крым вернется в Украину, пока там российские террористы покоя там не будет,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

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