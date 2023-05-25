Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, за ночь в разных районах Крыма было нейтрализовано 6 беспилотников.

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Часть из них была сбита, часть – посажена с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и пострадавших, как утверждает Аксенов, нет.

Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали,

– заявил подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев.

Обратите внимание! Мы не можем проверить эти данные и гарантировать их подлинность.

В то же время можно предположить, что враг лишь нахваливает работу своей ПВО, когда настоящей атаки не было. Это делается, чтобы успокоить россиян в Крыму и скрыть немощность российской противовоздушной обороны.

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