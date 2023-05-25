Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, за ночь в разных районах Крыма было нейтрализовано 6 беспилотников.
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Часть из них была сбита, часть – посажена с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и пострадавших, как утверждает Аксенов, нет.
Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали,
– заявил подконтрольный России глава Севастополя Михаил Развожаев.
В то же время можно предположить, что враг лишь нахваливает работу своей ПВО, когда настоящей атаки не было. Это делается, чтобы успокоить россиян в Крыму и скрыть немощность российской противовоздушной обороны.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Вечером 22 мая во временно оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. "Хлопок" посетил Севастополь. Местные телеграм-каналы сообщили о работе ПВО. По предварительной информации, стреляли, вероятно, над Севастопольской бухтой. Однако позже в России традиционно сказали, что "ничего не произошло" и в городе "все спокойно".
- А днем ранее на аэродроме "Кача" у Севастополя прогремел мощный взрыв, повредивший вражеский вертолет Ми-8. Таким образом, ВСУ готовят территорию к деоккупации. Добавим, что на этом аэродроме дислоцируется 318-й отдельный смешанный авиационный полк. Кроме того, после взрыва в ближайших населенных пунктах оккупанты усилили фильтрационные меры.