Про це заявив російський глава Криму Сергій Аксьонов. За його словами, за ніч у різних районах Криму було нейтралізували 6 безпілотників.
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Частину з них було збито, частину – посаджено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Жертв і постраждалих, як стверджує Аксьонов, немає.
Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь. У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили 2 БпЛА, ще кілька безпілотників були заглушені і посаджені засобами РЕБ. Жодні об'єкти в місті не постраждали,
– заявив підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Развожаєв.
Водночас можна припустити, що ворог лише нахвалює роботу своєї ППО, коли справжньої атаки не було. Це робиться, щоб заспокоїти росіян у Криму та приховати немічність російської протиповітряної оборони.
Вибухи у Криму: останні новини
- Ввечері 22 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. "Бавовна" завітала до Севастополя. Місцеві телеграм-канали повідомили про роботу ППО. За попередньою інформацією, стріляли, ймовірно, над Севастопольською бухтою. Проте пізніше у Росії традиційно сказали, що "нічого не трапилось" і в місті "все спокійно".
- А днем раніше на аеродромі "Кача" біля Севастополя прогримів потужний вибух, який пошкодив ворожий вертоліт Мі-8. Таким чином, ЗСУ готують територію до деокупації. Додамо, що на цьому аеродромі дислокується 318 окремий змішаний авіаційний полк. Крім того, після вибуху в найближчих населених пунктах окупанти посилили фільтраційні заходи.