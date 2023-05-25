Яка ситуація у дипломатії та на полі бою на 456 день війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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6:33 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.

6:30 Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші воїни також знищил 3 ворожі ударні БпЛА типу "Shahed" та 1 розвідувальний дрон типу "Орлан-10".

6:09 Над територією Чернівецької області сили ППО збили безпілотник, повідомили в ОВА.

5:06 Ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed" по Києву. Атака була масована. Однак усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

3:00 У Львівській області лунають потужні вибухи. Повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони. Також гучно на Буковині.

2:15 У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

2:00 Окупанти атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". У мережі повідомляють, що на Київщині лунають потужні вибухи. Місцева влада запевнила, що українські захисники працюють над знищенням ворожих дронів.

0:00 У Києві та більшості областях уночі оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, існує загроза атаки дронами.