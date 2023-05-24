Яка ситуація у дипломатії та на полі бою на 455 день війни – читайте в тексті 24 Каналу.

Важливо Обвал будинку в Авдіївці, пакет допомоги від Німеччини: хронологія 454 дня війни

6:20 Іспанія не братиме участі у коаліції винищувачів F-16. Адже країна не має цих літаків на озброєнні. Міністерка оборони виключила можливість навчання українських пілотів на винищувачах F-16 в їхній країні та доставку самої техніки.

3:16 У Бєлгороді біля вокзалу трапилась "бавовна". Зокрема, там пізно ввечері 23 травня пролунали гучні вибухи. Над містом виднівся густий дим. Окупанти традиційно заявили про "атаку безпілотників" біля залізничного вокзалу на Цивільному проспекті. За даними пропагандистів, вибухівку нібито скинули на проїжджу частину дороги, є пошкодження легкового автомобіля.

1:53 Легіон "Свобода Росії" розповів про свої досягнення у Брянській області. За їхніми даними, окупанти не завдали їм таких втрат, про які заявляють. Окрім того, у легіоні розповіли, що вони наробили галасу серед путінської орди. Зокрема, "демілітаризували" мотострілецьку роту збройних сил Росії, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки.

00:42 У мережі 23 травня з'явилось відео, яке заінтригувало багатьох українців. Зокрема, на кадрах військові були біля знаку початку населеного пункту Гоголівка, що у Курській області.