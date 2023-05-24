Яка ситуація у дипломатії та на полі бою на 455 день війни–читайте в тексті 24 Каналу. ВажливоОбвал будинку в Авдіївці, пакет допомоги від Німеччини: хронологія 454 дня війни 6:20Іспанія не братиме участі у коаліції винищувачів F-16. Адже країна не має цих літаків на озброєнні. Міністерка оборони виключиламожливість навчання українських пілотівна винищувачах F-16 в їхній країні та доставку самої техніки. 3:16 У Бєлгороді біля вокзалу трапилась "бавовна". Зокрема, там пізно ввечері 23 травня пролунали гучні вибухи. Над містом виднівся густий дим. Окупанти традиційно заявили про "атаку безпілотників"біля залізничного вокзалу на Цивільному проспекті. За даними пропагандистів, вибухівку нібито скинули на проїжджу частину дороги, єпошкодження легкового автомобіля. 1:53 Легіон "Свобода Росії" розповів про свої досягнення у Брянській області. За їхніми даними,окупанти не завдали їм таких втрат, про які заявляють. Окрім того, у легіоні розповіли, що вони наробили галасу серед путінської орди. Зокрема, "демілітаризували" мотострілецьку роту збройних сил Росії, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки. 00:42 У мережі 23 травня з'явилось відео, якезаінтригувало багатьох українців. Зокрема, на кадрах військові були біля знаку початкунаселеного пункту Гоголівка, що у Курській області.