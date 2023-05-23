Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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6:21 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

6:20 Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed" та 9 ворожих розвідувальних БпЛА.

6:18 У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів" – всі збито. Інформація уточнюється.

6:00 ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення. Майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що це дозволяє українським захисникам тримати місто під вогневим контролем. Незабаром найманці ПВК "Вагнера" у Бахмуті можуть опинитись у повному оточенні, а також наші військові підріжуть шляхи постачання окупантів.

2:00 Оголошена повітряна тривога у кількох областях. Повідомляють, що літають "Шахеди".

1:59 У США є інформація, що ПВК "Вагнера" пробують доставляти зброю своїм військам через Малі. Як повідомляє Держдеп, низка компаній намагались придбати військові системи через іноземних постачальників. Проте наразі немає ознак, що їм вдалось здійснити таку покупку.

1:55 Ріші Сунак після саміту G7 заявив, що війна входить у критичну стадію. Водночас зазначив, що Британія продовжить підтримувати нас.

0:46 У центрі Бєлгорода пролунав потужний вибух. Повідомляють про прильоти по ФСБ і МВС.