Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері – читайте у матеріалі24 Каналу. Дивіться такожЗСУ тренуються на F-16, "звільнення" Бєлгородської області: хронологія 453 дня війни 6:21Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби російських окупантів. 6:20Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів "Shahed"та 9 ворожих розвідувальних БпЛА. 6:18 У Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів" – всі збито. Інформація уточнюється. 6:00ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення. Майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що це дозволяє українським захисникам тримати місто під вогневим контролем. Незабаром найманці ПВК "Вагнера" у Бахмуті можуть опинитись у повному оточенні, а також наші військові підріжуть шляхи постачання окупантів. 2:00 Оголошена повітряна тривога у кількох областях. Повідомляють, щолітають "Шахеди". 1:59 У США є інформація, що ПВК "Вагнера" пробують доставляти зброю своїм військам через Малі. Як повідомляє Держдеп, низка компаній намагались придбати військові системи через іноземних постачальників. Проте наразі немає ознак, що їм вдалось здійснити таку покупку. 1:55Ріші Сунак після саміту G7 заявив, що війна входить у критичну стадію. Водночас зазначив, що Британія продовжить підтримувати нас. 0:46У центрі Бєлгорода пролунав потужний вибух.Повідомляють про прильоти по ФСБ і МВС.