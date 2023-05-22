Яка ситуація на полі бою та у дипломатичній сфері –читайте у тексті 24 Каналу. ЗауважтеЗСУ рухаються до оточення Бахмута, партнери роблять кроки щодо F-16: хронологія 452 дня війни 6:16 У Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу відбулось 37 бойових зіткнень на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де ворог продовжує зосереджувати основні зусилля. Окрім того, відомо, що: Росія скоротила термін підготовки особового складу з-поміж засудженихдо 10 днів. Їхній базовий табір розгорнуто у Старобільському районі Луганської області.Туди завезли з Росії орієнтовно1000 осіб; авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах; ЗСУ знищили3 ворожі розвідувальні дрони різного типу, а також 5 ударних; підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль росіян. 4:41 Під час масованої повітряної тривоги в Україні Росія атакувалаДніпропетровську область із різних видів далекобійного озброєння: ракет Х-22, Х-101/555 та "Шахедів". У місцевій ОВА наголосили, що Сили оборони свою роботу виконали. 2:34 У селі ГоловчинеБєлгородської області Росії спалахнула пожежа. Це трапилось нібито після "атаки безпілотника". Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що нібито снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села і там зайнявся дах. РосЗМІ писали, що нібито пожежу вже локалізували. Постраждалих традиційно "немає". 00:54 Українські Сили протиповітряної оборони ввечері 21 травня могли збити ворожий літак Су-35. Він мінуснувся над Чорним морем, коли летів бомбардувати Херсон. Начальник пресслужби у Силах оборони Херсона Дмитро Плетенчук написав: "Видовище зі збитим "аналоговнєтним" Су-35 було неймовірним. ППО – Сила! Вечір став цікавішим". Проте згодом він чомусь видалив допис.