24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.
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Україна впродовж 452 днів протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Агресор завдає масованих ударів по наших територіях, а Збройні Сили відбивають атаки ворога.
24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.
Читайте також Масована атака дронами, візит Зеленського до Японії: хронологія 451 дня війни