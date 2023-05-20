24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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