24 Канал зібрав усі головні події цього дня. Що відбулось на передовій, в тилу та на міжнародній арені цього дня – читайте далі.

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7:22 Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.

7:00 За добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах росіян. До того ж наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 18 іранських ударних БпЛА "Shahed", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

6:18 Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі було загоряння житлового будинку. У Дарницькому пошкоджені будівлі СТО та припарковані авто. У Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку. У Соломʼянському пошкоджені дорожнє покриття й автотранспорт.

6:05 У КМВА уточнили, що цієї ночі ворог знов здійснив масовану атаку дронами. Попередньо, застосовані баражуючі боєприпаси Shahed. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами й засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено.

2:23 Зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях у Дарницькому та Солом’янському районах Києва. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

1:59 У КМВА повідомили, що відбувається локалізація пожежі площею приблизно 80м2 на даху багатоповерхової будівлі в Дніпровському районі міста, яка виникла внаслідок падіння уламків. Інформація щодо потерпілих поки не надходила. Дані уточнюються.

1:35 Унаслідок падіння уламків у Києві виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі. Усі потрібні служби працюють на місці. Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

1:15 Кияни чують вибухи. ППО працює.

0:44 У Києві оголошено повітряну тривогу. Також сирени залунали на Чернігівщині.