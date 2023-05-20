24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте далее.

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7:22 Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

7:00 За сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам россиян. К тому же наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БПЛА "Shahed", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

6:18 В результате падения обломков в Днепровском районе было возгорание жилого дома. В Дарницком повреждены здания СТО и припаркованные автомобили. В Печерском районе есть повреждения окон жилого дома. В Соломенском повреждены дорожное покрытие и автотранспорт.

6:05 В КГВА уточнили, что этой ночью враг вновь совершил массированную атаку дронами. Предварительно, применены барражирующие боеприпасы Shahed. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены.

2:23 Зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

1:59 В КГВА сообщили, что происходит локализация пожара площадью примерно 80м2 на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города, возникшего в результате падения обломков. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются.

1:35 В результате падения обломков в Киеве возник пожар на крыше многоэтажного здания. Все необходимые службы работают на месте. Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло в результате падения обломков в Днепровском районе столицы.

1:15 Киевляне слышат взрывы. ПВО работает.

0:44 В Киеве объявлена воздушная тревога. Также сирены раздались на Черниговщине.