24 Канал собрал все главные события этого дня. Что произошло на передовой, в тылу и на международной арене этого дня – читайте далее. Смотрите также Россия снова атаковала Украину, ВСУ продвигаются в Бахмуте: хронология 449 дня войны 7:29 Жители Донецка сообщили о взрывах ночью. Они прозвучали в Ворошиловском районе временно оккупированного города – это недалеко от стадиона "Донбасс-Арена". Российские пропагандисты уже заявили, что ВСУ якобы "открыли огонь" по центру Донецка из РСЗО "Град", выпустив 8 ракет. 6:58 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию. 6:44 Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БпЛА разного типа. 6:30 В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях. В частности, во временно оккупированном Луганске железнодорожная больница используется захватчиками в качестве военного госпиталя, где лечат раненых военнослужащих России и наемников из ЧВК "Вагнера". 6:07 Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены. 4:33 По предварительным данным, россияне снова запускали иранские дроны-камикадзе. В то же время запуски осуществляли с небольшими интервалами. Такими действиями враг хочет истощить силы ПВО, однако наши воины в очередной раз продемонстрировали фантастический результат. 2:14 В Киевской области ночью раздавались взрывы. Однако местные власти убеждают, что причин для паники нет, ведь это работа сил ПВО. 1:58 В Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Глава военной администрации города подтвердил это и призвал граждан соблюдать правила безопасности. 0:00Поздно ночью на 19 мая в ряде регионов прозвучали сирены, извещающие о воздушной тревоге. Сначала тревоги объявили на Востоке страны, затем сирены включили и в Киеве.