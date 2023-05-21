У п'ятницю, 19 травня, в одному з розважальних закладів Білої Церкви було невесело. Чоловік вирішив заспівати пісню росіянина Гаріка Сукачова, що входить до бази "Миротворець". Уже через 2 дні з'явилися ролики з вибаченнями.

Про це Співали пісню про Москву та лаялися: у караоке Білої Церкви спалахнув гучний скандал

Вибачення та повістка

Зазначимо, що чоловікові також вручили повістку – він зобов'язаний тепер з'явитися у територіальному центрі комплектування у відповідний час.

Я хочу принести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці, білоцерківці, військовослужбовці та їхні родини, приношу щирі вибачення за свою поведінку. Зі всією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося,

– сказав головний герой скандалу.

Також він перепросив вибачення перед дівчатами, з якими у нього стався конфлікт у караоке-барі. Чоловік пообіцяв, що таке більше ніколи не повториться, адже він поважає, любить Україну та буде робити усе задля перемоги.

Водночас чоловік подякував представникам Асоціації ветеранів, що йому "допомогли зрозуміти, що відбувається в країні".

Білоцерківець попросив вибачення за спровокований конфлікт: дивіться відео на телеграмі 24 Каналу

Більше про скандал

Слід сказати, що на ганебну поведінку чоловіка звернули уваги молоді дівчата. Вони підійшли до нього, аби зробити зауваження, однак білоцерківець почав лаятися та заявляти, що нібито має право співати усе, що завгодно.

Разом з тим одна з цих дівчат має коханого, який захищає нашу державу від окупантів. Їй особливо було образливо за те, що дозволяв собі чоловік.

Окрім того, персонал цього розважального закладу не став на сторону молодиць. Пояснили у караоке це тим, що нібито до них часто "приходять військові, що співають російські пісні".

Не обійшлось у цій ситуації, як не дивно, без представників правоохоронних органів, що приїхали в бар за викликом дівчат, аби з'ясувати ситуацію.

Деталі скандалу у Білій Церкві: дивіться відео

Зверніть увагу! Від літа минулого року в Україні діє закон №7273-д, який забороняє російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Очевидно, караоке бар – це громадське місце.