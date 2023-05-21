В пятницу, 19 мая, в одном из развлекательных заведений Белой Церкви было невесело. Мужчина решил спеть песню россиянина Гарика Сукачева, что входит в базу "Миротворец". Уже через 2 дня появились ролики с извинениями.

Об этом Пели песню о Москве и ругались: в караоке Белой Церкви разразился громкий скандал

Извинения и повестка

Отметим, что мужчине также вручили повестку – он обязан теперь явиться в территориальном центре комплектования в соответсвующее время.

Я хочу принести извинения за совершенные мной действия недопустимого характера. Уважаемые украинцы, белоцерковцы, военнослужащие и их семьи, приношу искренние извинения за свое поведение. Со всем уважением заявляю, что я не имел цели кого-то оскорбить, однако случилось то, что случилось,

– сказал главный герой скандала.

Также он извинился перед девушками, с которыми у него произошел конфликт в караоке-баре. Мужчина пообещал, что такое больше никогда не повторится, ведь он уважает, любит Украину и будет делать все ради победы.

В то же время мужчина поблагодарил представителям Ассоциацию ветеранов, что ему "помогли понять, что происходит в стране".

Белоцерковец извинился за спровоцированный конфликт: смотрите видео на телеграме 24 Канала

Больше о скандале

Следует сказать, что на позорное поведение мужчины обратили внимание молодые девушки. Они подошли к нему, чтобы сделать замечание, однако белоцерковец начал ругаться и заявлять, что якобы вправе петь все что угодно.

Вместе с тем одна из этих девушек имеет любимого, защищающего наше государство от оккупантов. Ей особенно было обидно за то, что позволял себе мужчина.

Кроме того, персонал этого развлекательного заведения не стал на сторону молодых женщин. Объяснили в караоке это тем, что якобы к ним часто "приходят военные, поющие русские песни".

Не обошлось в этой ситуации, как ни странно, без представителей правоохранительных органов, приехавших в бар по вызову девушек, чтобы выяснить ситуацию.

Детали скандала в Белой Церкви: смотрите видео

Обратите внимание! С лета прошлого года в Украине действует закон №7273-д, запрещающий русскую музыку в медиапространстве и общественных местах. Очевидно, караоке-бар – это общественное место.