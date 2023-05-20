Відомо, що інцидент трапився 19 травня. Чоловік співав пісню про Москву із репертуару давнього прихильника сепаратистів, внесеного до бази "Миротворця", Гаріка Сукачова.

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На опублікованому відео молода дівчина обурюється тим, що у розважальному закладі лунає майже виключно російська попса. Подруга авторки відео, чоловік якої військовий і боронить Україну від окупантів, не втрималася і підійшла зробити зауваження.

Не за мову, а за пісню. Коли я побачила реакцію чоловіка, який це співав (а йому було просто пофіг на зауваження), підійшла я. Трішки в грубішій формі запитала його, як воно співати таке лайно в країні, в якій йде війна, де гинуть найкращі, а ці нелюди співають про Москву. Мені, звісно, почали грубити,

– описала ситуацію дівчина.

У відповідь чоловік почав нецензурно лаятися і стверджував, що має право співати що завгодно.

"Далі на нас викликали наряд поліції, ми написали заяву на заклад та на чоловіка, який мав неадекватну поведінку. Але один нюанс, ніхто з персоналу за нас не заступився, лиш сказали "дівчата, до нас постійно приходять військові та співають російську музику, какая разніца", – додала учасниця подій.

Деталі мовного скандалу у Білій Церкві: дивіться відео

Додамо, що раніше в Одесі також спалахнув мовний скандал. Там група дівчат у громадському місці слухали пісні російського гурту "Руки вгору". А не так давно у Львові група молодиків на Land Rover голосно слухали пісні росіянина Лєпса, який підтримує Путіна. На зауваження журналіста один з пасажирів спробував вибити з рук телефон, а потім, за його словами, збив з нього кашкет та намагався вдарити в обличчя.