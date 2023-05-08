Навпаки, прослуховування пісень затятого путінофіла Грігорія Лєпса вони виправдовують тим, що його музика буцімто опинилася "в зоні політичних конфліктів". Описаний випадок трапився у Львові ввечері 7 травня.

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У відповідь на запитання почали простягати руки

Саме у серці західного міста, на площі Міцкевича, припаркувався чорний "Рейндж Ровер". З автомобіля на всю вулицю горланив згаданий Лєпс, тож журналіст Роман Гурський з увімкненою на телефоні камерою вирішив зробити зауваження водієві та пасажирам.

Пасажир скрутив те позорисько, яке звучало, і намагався прислухатись до того, що я говорю. Це важливо, бо власник авто може "зіскакувати" і казати, що він не знає цього хлопця. Погодьтесь, коли ви когось підвозите, та людина не лізе до програвача,

– написав Роман Гурський.

Коли ж чоловік на пасажирському сидінні розчув запитання, чи нормально зараз слухати російську музику, то одразу почав простягати руки. Він спробував вибити з рук телефон, а потім, за словами Романа, збив з нього кашкет та намагався вдарити в обличчя.

Усе це супроводжувалося виключно російською мовою, приправленою нецензурною лексикою та погрозами. "Тобто, відразу агресія, ніякого діалогу", – підкреслив журналіст.

Згодом чоловік, який хотів уникнути фіксації на камеру своєї ганебної поведінки побачив за спиною Романа гітару. Тож він вирішив "розумно" відповісти на претензії: "А якби твоя музика була у зоні політичних конфліктів?".

Тобто, для цього чоловіка призовного віку війна – це "політичний конфлікт",

– зазначив Роман Гурський.

Нахабна поведінка потрапила на камеру: відео

Не такі сміливі, коли справа дійшла до поліції

Щоб одразу зафіксувати правопорушення, журналіст звернувся до патрульної поліції, яка стояла неподалік місця події. Однак коли повернувся з правоохоронцями до автомобіля, то зауважив що молодики його перепаркували, а самі пішки втекли у невідомому напрямку.

Однак правосуддя їх таки наздогнало. За порадою патрульного, Роман Гурський написав заяву у поліції, а на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що дуже хотів би у молодика дізнатися, що саме він називає "конфліктом".

Цікаво, що позицією нахабного чоловіка зацікавилися й в СБУ. Так, у коментарях речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська щодо можливості провести виховну бесіду з порушниками лаконічно відповіла: "В роботі".

А згодом у соцмережах з'явилося фото, яке підтвердило зупинку зухвалих чоловіків правоохоронцями.

Любителів Лєпса затримала поліція / Фото Романа Гурського та телеграм-каналу