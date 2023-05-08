Напротив, прослушивание песен ярого путинофила Григория Лепса они оправдывают тем, что его музыка якобы оказалась "в зоне политических конфликтов". Описанный случай произошел во Львове вечером 7 мая.
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В ответ на вопросы начали распускать руки
Именно в сердце западного города на площади Мицкевича припарковался черный "Рейндж Ровер". Из автомобиля на всю улицу горланил упомянутый Лепс, поэтому журналист Роман Гурский с включенной на телефоне камерой решил сделать замечание водителю и пассажирам.
Пассажир прикрутил звучавшее позорище и пытался прислушаться к тому, что я говорю. Это важно, потому что владелец авто может "соскакивать" и говорить, что он не знает этого парня. Согласитесь, когда вы кого-то подвозите, тот человек не лезет к проигрывателю,
– написал Роман Гурский.
Когда же мужчина на пассажирском сиденье услышал вопрос, нормально ли сейчас слушать русскую музыку, сразу начал распускать руки. Он попытался выбить из рук телефон, а затем, по словам Романа, сбил с него кепку и пытался ударить в лицо.
Все это сопровождалось исключительно русским языком, приправленной нецензурной лексикой и угрозами. "То есть сразу агрессия, никакого диалога", – подчеркнул журналист.
Впоследствии мужчина, желавший избежать фиксации на камеру своего позорного поведения, увидел за спиной Романа гитару. Так что он решил "умно" ответить на претензии: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?".
То есть, для этого мужчины призывного возраста война – это "политический конфликт",
– отметил Роман Гурский.
Наглое поведение попало на камеру: видео
Не такие смелые, когда дело дошло до полиции
Чтобы сразу зафиксировать правонарушения, журналист обратился к патрульной полиции, которая стояла неподалеку от места происшествия. Однако когда вернулся с правоохранителями к автомобилю, то заметил, что молодые люди его перепарковали, а сами пешком скрылись в неизвестном направлении.
Однако правосудие их догнало. По совету патрульного, Роман Гурский написал заявление в полицию, а на своей фейсбук-странице отметил, что очень хотел бы у молодого парня узнать, что именно он называет "конфликтом".
Интересно, что позицией наглого мужчины заинтересовались и в СБУ. Так, в комментариях спикер управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская относительно возможности провести воспитательную беседу с нарушителями лаконично ответила: "В работе".
А впоследствии в соцсетях появилось фото, подтвердившее задержание дерзких мужчин правоохранителями.
Любителей Лепса задержала полиция / Фото Романа Гурского и телеграм-канала