Напротив, прослушивание песен ярого путинофила Григория Лепса они оправдывают тем, что его музыка якобы оказалась "в зоне политических конфликтов". Описанный случай произошел во Львове вечером 7 мая.

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В ответ на вопросы начали распускать руки

Именно в сердце западного города на площади Мицкевича припарковался черный "Рейндж Ровер". Из автомобиля на всю улицу горланил упомянутый Лепс, поэтому журналист Роман Гурский с включенной на телефоне камерой решил сделать замечание водителю и пассажирам.

Пассажир прикрутил звучавшее позорище и пытался прислушаться к тому, что я говорю. Это важно, потому что владелец авто может "соскакивать" и говорить, что он не знает этого парня. Согласитесь, когда вы кого-то подвозите, тот человек не лезет к проигрывателю,

– написал Роман Гурский.

Когда же мужчина на пассажирском сиденье услышал вопрос, нормально ли сейчас слушать русскую музыку, сразу начал распускать руки. Он попытался выбить из рук телефон, а затем, по словам Романа, сбил с него кепку и пытался ударить в лицо.

Все это сопровождалось исключительно русским языком, приправленной нецензурной лексикой и угрозами. "То есть сразу агрессия, никакого диалога", – подчеркнул журналист.

Впоследствии мужчина, желавший избежать фиксации на камеру своего позорного поведения, увидел за спиной Романа гитару. Так что он решил "умно" ответить на претензии: "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?".

То есть, для этого мужчины призывного возраста война – это "политический конфликт",

– отметил Роман Гурский.

Наглое поведение попало на камеру: видео

Не такие смелые, когда дело дошло до полиции

Чтобы сразу зафиксировать правонарушения, журналист обратился к патрульной полиции, которая стояла неподалеку от места происшествия. Однако когда вернулся с правоохранителями к автомобилю, то заметил, что молодые люди его перепарковали, а сами пешком скрылись в неизвестном направлении.

Однако правосудие их догнало. По совету патрульного, Роман Гурский написал заявление в полицию, а на своей фейсбук-странице отметил, что очень хотел бы у молодого парня узнать, что именно он называет "конфликтом".

Интересно, что позицией наглого мужчины заинтересовались и в СБУ. Так, в комментариях спикер управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская относительно возможности провести воспитательную беседу с нарушителями лаконично ответила: "В работе".

А впоследствии в соцсетях появилось фото, подтвердившее задержание дерзких мужчин правоохранителями.

Любителей Лепса задержала полиция / Фото Романа Гурского и телеграм-канала