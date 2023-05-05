Об этом пишет эксперт Александр Черненко. Что известно об аресте, рассказываем дальше.

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"Аресты СБУ имущества Новинского, Медведчука, Табачника и других подобных деятелей – это не только история о пополнении казны миллиардами гривен. Речь идет о лишении московских агентов, которые находятся за пределами страны, рычагов экономического влияния на государство. Например, среди арестованного имущества Новинского торговый порт в Очакове, фактически находящийся на линии фронта и имеющий стратегическое значение", – пишет политолог.

По мнению Черненко, арест Службой сначала 3,5 миллиарда, а затем еще 10,5 миллиардов – это огромный удар даже для олигарха уровня Новинского.

По сути, речь идет о полном аресте бизнес-империи близкого к РПЦ олигарха. Новинский войдет в историю как человек с четкой датой появления в украинской политике и четкой датой "олигархической смерти". В мае 2012 получил гражданство Украины из рук Виктора Януковича. В мае 2023-го потерял бизнес-империю в Украине после ареста СБУ,

– подчеркивает эксперт.

"Самое главное, что друг РПЦ Новинский лишен ресурсной базы. И это еще одна победа над "русским миром" в Украине", – резюмирует Черненко.

Напомним, 4 мая СБУ сообщила об очередном аресте имущества пророссийского олигарха Новинского. Теперь на сумму у 10,5 миллиардов. Новинский был спонсором УПЦ и принадлежал к наиболее пророссийской части этой структуры.